Супруг утонувшей в проруби жительницы Ленобласти тяжело переживает потерю возлюбленной

Санкт-Петербург, 24 января. Семья женщины, утонувшей во время крещенских купаний, не может смириться с утратой. Как переживает горе муж погибшей, рассказала тренер по плаванию его сына Евгения.

Мужчина позвонил ей в день трагедии и предупредил, что десятилетний мальчик не придет на занятие. Ребенок вместе с отцом стали свидетелями гибели их матери и жены, передает «Комсомольская правда».

«Дмитрий мне коротко рассказал, что случилось. Ему сейчас очень тяжело, он был весь в слезах, когда мне звонил. Я сразу спросила у Дмитрия, нужна ли какая-то помощь, он сказал, что нет. Но состояние у него, конечно, тяжелое. Он очень сильно плакал», — рассказала тренер.

Водолазы до сих пор не могут найти тело женщины, которую унесло течением после прыжка в прорубь. Спасатели прекратили официальные поиски, однако 24 января операция возобновятся. Для этого из Москвы приедут добровольцы.

Видеозапись, на которой запечатлен момент гибели женщины, ранее оказалась в распоряжении СМИ. На кадрах видно, как супруг погибшей бросается следом за женой, но достать ее уже не удается.