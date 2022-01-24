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Сенатор Маккол призвал провести военные учения в Европе из-за ситуации на Украине

Политика
Сенатор Маккол призвал провести военные учения в Европе из-за ситуации на Украине
flickr.com  /  Ed Schipul

Вашингтон, 24 января. Сенатор-республиканец из Палаты представителей США Майкл Маккол выразил намерение провести совместные учения в странах Прибалтики, Польше, Румынии и Болгарии для демонстрации силы на фоне обострения ситуации на российского украинской границе.

Таким образом, как считает чиновник, коллективный Запад покажет президенту России Владимиру Путину свою твердую позицию по защите Украины от так называемого «российского вторжения». Об этом западные СМИ и политики говорят уже не первый месяц, не предоставляя никаких реальных доказательств.

«Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно. Он не видит, что мы настроены серьезно, и поэтому происходит наращивание (численности военных — Прим. ФАН)», — сказал Маккол в интервью телеканалу CBS.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Все перемещения военного контингента страны в пределах границ государства, по его словам, не несут никому угрозу.

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Владимир Путин майкл маккол военные учения ситуация на украине
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