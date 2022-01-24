Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 04:00
04:00
Общество
Резкое падение уровня Каспия привело к уменьшению рыбы в реках Дагестана
03:54
Экономика
ВЭБ.РФ вложил более 37% пенсионных накоплений россиян в транспортную отрасль
03:42
Экономика
Банк «Тинькофф» может запустить электронный сервис по продаже долгов
03:42
Политика
Порошенко обвинил Зеленского в политически мотивированном преследовании
03:41
Политика
США заявили о неспособности эвакуировать своих граждан с Украины в случае конфликта
03:30
Происшествия
Авария в центре Петербурга спровоцировала перекрытие проезда по Невскому проспекту
03:30
Армия
Глава КТРВ Обносов сообщил о разработке новых противокорабельных ракет для флота России
03:27
Политика
Посольство США в Киеве продолжит работу на фоне эвакуации дипломатов
03:27
Политика
Госдеп США не считает эскалацию вокруг Украины неминуемой
03:16
Происшествия
Злоумышленники «заминировали» пять школ и два детских сада в сахалинском Корсакове
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Личный фотограф Ельцина Донской рассказал о съемках купания президента в ледяной воде

Общество
Личный фотограф Ельцина Донской рассказал о съемках купания президента в ледяной воде
haval-global.com  /  Alexandr Yakovlev

Москва, 24 января. Первый президент России Борис Ельцин согласился на съемку в ледяной воде, чтобы развеять слухи о проблемах со здоровьем. Об этом рассказывал 86-летний личный фотограф политика Дмитрий Донской накануне своей смерти.

Журналисты в конце 90-х годов начали распространять информацию, что Ельцин вынужден терпеть постоянные боли в спине и регулярно носить корсет. Чтобы опровергнуть эти сведения, Донской предложил главе государства устроить фотосессию во время купания в ледяной воде, передает «СпортЭкспресс».

Осуществить задуманное решили в резиденции Бочаров Ручей. Начальник службы безопасности президента Александр Коржаков был вынужден купаться вместе с Борисом Ельциным.

«Март, холодина. Кадр получился забавный — Наина Иосифовна в дубленке, а дед в плавках. Он моржевал, в воду зашел легко. Коржаков за ним. Без всякого удовольствия. Но деваться некуда — начальник охраны должен быть рядом с президентом. Чтобы акула дедушке ногу не отхватила. Вылез Коржаков синий, как слива, мне погрозил кулаком», — вспоминал фотограф.

Ранее стало известно о смерти Дмитрия Донского. Он посвятил своей профессии 45 лет, работы фотографа неоднократно побеждали на различных конкурсах.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Личный фотограф Ельцина Донской рассказал о съемках купания президента в ледяной воде
ельцин фотограф купание
Комментировать