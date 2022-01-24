Личный фотограф Ельцина Донской рассказал о съемках купания президента в ледяной воде

Москва, 24 января. Первый президент России Борис Ельцин согласился на съемку в ледяной воде, чтобы развеять слухи о проблемах со здоровьем. Об этом рассказывал 86-летний личный фотограф политика Дмитрий Донской накануне своей смерти.

Журналисты в конце 90-х годов начали распространять информацию, что Ельцин вынужден терпеть постоянные боли в спине и регулярно носить корсет. Чтобы опровергнуть эти сведения, Донской предложил главе государства устроить фотосессию во время купания в ледяной воде, передает «СпортЭкспресс».

Осуществить задуманное решили в резиденции Бочаров Ручей. Начальник службы безопасности президента Александр Коржаков был вынужден купаться вместе с Борисом Ельциным.

«Март, холодина. Кадр получился забавный — Наина Иосифовна в дубленке, а дед в плавках. Он моржевал, в воду зашел легко. Коржаков за ним. Без всякого удовольствия. Но деваться некуда — начальник охраны должен быть рядом с президентом. Чтобы акула дедушке ногу не отхватила. Вылез Коржаков синий, как слива, мне погрозил кулаком», — вспоминал фотограф.

Ранее стало известно о смерти Дмитрия Донского. Он посвятил своей профессии 45 лет, работы фотографа неоднократно побеждали на различных конкурсах.