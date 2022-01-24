Аналитик Михайлова объяснила опасность приложений-шпионов

Москва, 24 января. Информация, собираемая приложениями о пользователях, в большинстве случаев обезличена и не представляет угрозы приватности. Однако некоторые сервисы могут устроить настоящую слежку за человеком, предупредила аналитик ГК Angara Анна Михайлова.

Она объяснила, что большая часть медийных приложений, собирающих информацию о пользователях, передают ее сервису Mediascope. По словам Михайловой, в эти сведения входят данные об устройстве, а также местоположении человека. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

«Многие приложения встраивают рекламные трекеры от Google, Facebook и Яндекс как для собственных нужд (маркетинговых исследований — прим. ФАН), так и для последующей продажи данных. По данным некоторых исследований, лидерами по количеству установленных трекеров были приложения Coub, ЛитРес и Uber», — добавила аналитик.

Как объяснила Михайлова, сами по себе трекеры не несут большого риска для безопасности пользователей, поскольку они обезличены. Однако вместе со сбором данных о геолокации, MAC–адресом и метаданными устройства они позволяют отследить человека.

Ранее эксперт по безопасности Екатерина Рудая предупредила пользователей о рисках, которые несет установка приложений из непроверенного источника. По ее словам, таким образом можно занести в устройство вредоносный код.