Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 04:00
04:00
Общество
Резкое падение уровня Каспия привело к уменьшению рыбы в реках Дагестана
03:54
Экономика
ВЭБ.РФ вложил более 37% пенсионных накоплений россиян в транспортную отрасль
03:42
Экономика
Банк «Тинькофф» может запустить электронный сервис по продаже долгов
03:42
Политика
Порошенко обвинил Зеленского в политически мотивированном преследовании
03:41
Политика
США заявили о неспособности эвакуировать своих граждан с Украины в случае конфликта
03:30
Происшествия
Авария в центре Петербурга спровоцировала перекрытие проезда по Невскому проспекту
03:30
Армия
Глава КТРВ Обносов сообщил о разработке новых противокорабельных ракет для флота России
03:27
Политика
Посольство США в Киеве продолжит работу на фоне эвакуации дипломатов
03:27
Политика
Госдеп США не считает эскалацию вокруг Украины неминуемой
03:16
Происшествия
Злоумышленники «заминировали» пять школ и два детских сада в сахалинском Корсакове
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Американским дипломатам разрешили покинуть Украину

  /   Обновлено: 24 января 2022 02:41
Политика
Американским дипломатам разрешили покинуть Украину
wikipedia.org  /  Kholodovsky

Вашингтон, 24 января. Американский дипперсонал вместе с семьями вправе покинуть Украину. Соответствующее распоряжение поступило от Госдепа США.

В ведомстве подчеркнули, что отъезд дипломатов носит добровольный характер. Кроме того, Госдеп призвал граждан Соединенных Штатов воздержаться от поездок на Украину, передает РИА Новости.

«23 января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве», — указано в заявлении Госдепа.

Напомним, всего несколько дней назад телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском посольстве в Киеве растиражировал информацию об эвакуации дипломатов США. Тогда внешнеполитическое ведомство стало отрицать эту информацию.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Американским дипломатам разрешили покинуть Украину
госдеп сша американские дипломаты сша и украина посольство сша в киеве
Комментировать