Американским дипломатам разрешили покинуть Украину

Вашингтон, 24 января. Американский дипперсонал вместе с семьями вправе покинуть Украину. Соответствующее распоряжение поступило от Госдепа США.

В ведомстве подчеркнули, что отъезд дипломатов носит добровольный характер. Кроме того, Госдеп призвал граждан Соединенных Штатов воздержаться от поездок на Украину, передает РИА Новости.

«23 января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве», — указано в заявлении Госдепа.

Напомним, всего несколько дней назад телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском посольстве в Киеве растиражировал информацию об эвакуации дипломатов США. Тогда внешнеполитическое ведомство стало отрицать эту информацию.