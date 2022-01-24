Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» создала уникальную береговую систему обороны

Москва, 24 января. Специалисты корпорации «Тактическое ракетное вооружение» разработали не имеющую аналогов прибрежную систему обороны. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Борис Обносов.

Новинка способна эффективно ликвидировать любые надводные и береговые цели. Разработанную систему отличают повышенная живучесть, эффективность, а также малозаметность, подчеркнул Обносов в беседе с ТАСС.

«В настоящее время командование Военно-морского флота РФ создало уникальную двухзвенную систему защиты побережья, морских коммуникаций, контроля территориальных вод, поражения наземных и морских объектов на базе данных подвижных береговых ракетных комплексов (ПБРК)», — заявил Обносов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за минувший 2021 год российская армия получила более пяти тысяч новых улучшенных единиц вооружения и техники. Также в ВС РФ заступили на боевое дежурство около 900 бронемашин различного класса.