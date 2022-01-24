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Азиза рассказала о «пропасти в отношениях» между тяжелобольным Куравлевым и его дочкой

Шоу-бизнес
Азиза рассказала о «пропасти в отношениях» между тяжелобольным Куравлевым и его дочкой
wikipedia.org  /  Игорь Верещагин / CC BY-SA 4.0

Москва, 24 января. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев находится в непростых отношениях со своей дочерью Екатериной, поскольку уделял девушке мало внимания, когда ей это было нужно. Об этом заявила эстрадная певица Азиза.

Актер в последнее время не проводил много времени с наследницей, когда он был ей нужен как папа — его не было рядом. Куравлев много снимался в кино и ему было не до семьи. Екатерина выросла, но между ними осталась «пропасть в отношениях», так называемая «стена», сообщила Азиза в студии программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Актеры театра и кино не уделяют много внимания своим детям. Поэтому, когда дети вырастают, то у них есть пропасть в отношениях с родителями. Есть такая стена», — подчеркнула певица.

Сейчас Леонид Куравлев находится в хосписе имени Миллионщиковой. По предварительным данным, у 85-летнего артиста диагностирована деменция смешанного типа. Кроме того, у него выявлена цереброваскулярная болезнь — патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ. Незадолго до этого актер проходил лечение от COVID-19 в больнице в Коммунарке.

Ранее Руководитель службы клиентского сервиса центра реабилитации Надежда Орлова впервые рассказала о сложных отношениях Куравлева с дочерью Екатериной. По ее словам, когда девушка приходила к актеру, он притворялся спящим.

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Все новости / Шоу-бизнес / Азиза рассказала о «пропасти в отношениях» между тяжелобольным Куравлевым и его дочкой
ссора дочь куравлев азиза сложные отношения
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