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Бездомная собака набросилась на четырехлетнего ребенка в сахалинском поселке Шахтерск

Происшествия
Бездомная собака набросилась на четырехлетнего ребенка в сахалинском поселке Шахтерск
pixabay.com

Шахтерск, 24 января. Инцидент с бродячей собакой произошел в поселке городского типа Шахтерск Сахалинской области. Безнадзорное животное покусало за лицо девочку.

Несчастный случай произошел 23 января. Четырехлетняя девочка играла с другими детьми в сугробе, как неожиданно к ней подскочила бродячая собака. Пес начал кусать и царапать ребенка за лицо. Отбить юную жительницу Сахалина смогли соседские дети, передает «КП-Сахалин».

«Хорошо рядом дети были чуть постарше, отбили. А потом домой привели всю в крови. Я чуть в обморок не упала. До сих плохо», — рассказала мать пострадавшей девочки.

Местные жители, по словам женщины, прикормили собак. И когда стая разрослась, стал вопрос о безопасности людей. Животных удалось отогнать от дома, но они возвращались за очередной порцией пищи.

После инцидента мать пострадавшей девочки сняла побои и обратилась с заявлением в полицию. Теперь женщина намерена разобраться с местными властями. Другие жители Шахтерска тоже указывают на проблему с бродячими животными в регионе.

Еще одно нападение бродячего пса произошло в поселке Семилуки в Воронежской области. Агрессивное животное набросилось на ребенка и порвало брюки. Следователи региона разбираются в случившемся.

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