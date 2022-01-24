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Турнир по хоккею на валенках с мячом прошел в Салехарде

  /   Обновлено: 24 января 2022 02:16
Общество
Турнир по хоккею на валенках с мячом прошел в Салехарде
monchegorsk.gov-murman.ru  /  г. Мончегорск с подведомственной территорией

, 24 января. Жители Салехарда разных возрастов сразились в хоккей на валенках с мячом. В турнире приняли участие 15 команд.

Среди участников были не только мужчины, но и женщины, отметили в пресс-службе администрации города. Победители и призеры в качестве наград получили пироги, передает «Север-пресс».

«Каждая команда сыграла по два периода по семь минут. Играли навылет, сильнейший шел дальше», — говорится в сообщении.

Хоккей на валенках является старой русской игрой, которая постепенно возвращается и объединяет поколения. Преимущество такого вида спорта — отсутствие специального оборудования. Спортсменам нужны лишь клюшки, валенки и мяч.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ранее заявил, что сборная России по хоккею на предстоящей Олимпиаде в Пекине может стать победителем. Важным условием является отсутствие травм и наличие доброжелательной атмосферы в команде.

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