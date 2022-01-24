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«Ъ» сообщил о дефиците инкубационных яиц на птицефабриках России

  /   Обновлено: 24 января 2022 02:15
Общество
«Ъ» сообщил о дефиците инкубационных яиц на птицефабриках России
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 24 января. Российские птицефабрики испытывают острый дефицит инкубационных яиц. Об этом рассказал источник в данной отрасли.

Нехватка могла возникнуть из-за введенных в конце 2021 года ограничений на импорт инкубационных яиц из Германии, Нидерландов и Франции. Источник сообщает, что вследствие этого может повысится и стоимость куриного мяса.

Цена инкубационных яиц за несколько месяцев выросла с 20 до 40 рублей. Представители УК «Траст-Птицеводческие активы» проинформировали, что внутри России спрос на этот продукт вдвое превышает предложение. Глава Agrifood Strategies Альберт Давлеев полагает, что такая ситуация может привести к событиям прошлого года, когда наблюдался резкий скачок цен на мясо, пишет «Коммерсант».

Ранее глава Союза потребителей России Петр Шелищ сообщил о возможном подорожании мяса курицы и яиц из-за дефицита комбикормов. Представители Национального кормового союза добавили, что нехватка образовалась из-за изменения цен на перевозки.

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импорт птицефабрики инкубационные яйца
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