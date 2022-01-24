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Четыре человека погибли во время стрельбы на вечеринке в Калифорнии

Происшествия
Четыре человека погибли во время стрельбы на вечеринке в Калифорнии
wikipedia.org  /  Alen Ištoković / CC BY 3.0

Лос-Анджелес, 24 января. Домашняя вечеринка в американском штате Калифорния закончилась стрельбой и смертями. В результате ЧП погибли минимум четыре человека и еще один получил ранения, сообщил телеканал Fox News.

Правоохранители пока не раскрыли возможный мотив нападения. Однако журналисты сообщили, что один из присутствующих на празднике признался, что являлся членом уличной банды из другого города. На данный момент следователи пытаются выяснить, была ли стрельба связана с этим.

«Это убийцы-социопаты, которых необходимо изолировать от общества. Сдавайтесь. Мы вас найдем и будем судить», — заявил мэр города Джеймс Баттс.

На днях стрельба произошла во время концерта в американском штате Орегон. В результате инцидента пострадали пять посетителей мероприятия.

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