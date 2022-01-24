Портал Food News перечислил товары для «тревожного чемоданчика» на случай ЧС

Тайбэй, 24 января. Чрезвычайная ситуация происходит внезапно, и не всегда к ней можно подготовиться. Портал Food News представил список товаров, которыми стоит запастись заранее и поместить в «тревожный чемоданчик».

Авторы портала рекомендуют создавать запасы необходимых товаров заранее. При финансовых трудностях можно покупать по паре банок консервов во время каждого похода в магазин. Так можно приобрести товаров на неделю, пишет «ИноСМИ».

«Всегда вовремя используйте продукты из этих запасов, прежде чем закончится их срок годности. И непременно пополняйте их, чтобы у вас было все необходимое в момент, когда начнется катастрофа», — пишет Food News.

В список необходимых товаров на период чрезвычайной ситуации попали антибактериальное мыло и антисептик. Для уборки потребуется хлорка. Для экономии времени в процессе приготовления пищи можно использовать фасоль.

«Сухое молоко. Оно понадобится вам для готовки. В нем также содержится кальций для здорового развития костей, а это очень важно, если у вас дома дети», — добавили авторы портала.

Следует запастись мукой для выпекания хлеба, медом, джемом, овсянкой и макаронами. Авторы портала рекомендуют приобрести консервированные супы или лапшу быстрого приготовления, рис. Еще одним товаром в списке важных оказалась вода.

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