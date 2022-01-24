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Портал Food News перечислил товары для «тревожного чемоданчика» на случай ЧС

Общество
Портал Food News перечислил товары для «тревожного чемоданчика» на случай ЧС
ФБА «Экономика сегодня»

Тайбэй, 24 января. Чрезвычайная ситуация происходит внезапно, и не всегда к ней можно подготовиться. Портал Food News представил список товаров, которыми стоит запастись заранее и поместить в «тревожный чемоданчик».

Авторы портала рекомендуют создавать запасы необходимых товаров заранее. При финансовых трудностях можно покупать по паре банок консервов во время каждого похода в магазин. Так можно приобрести товаров на неделю, пишет «ИноСМИ».

«Всегда вовремя используйте продукты из этих запасов, прежде чем закончится их срок годности. И непременно пополняйте их, чтобы у вас было все необходимое в момент, когда начнется катастрофа», — пишет Food News.

В список необходимых товаров на период чрезвычайной ситуации попали антибактериальное мыло и антисептик. Для уборки потребуется хлорка. Для экономии времени в процессе приготовления пищи можно использовать фасоль.

«Сухое молоко. Оно понадобится вам для готовки. В нем также содержится кальций для здорового развития костей, а это очень важно, если у вас дома дети», — добавили авторы портала.

Следует запастись мукой для выпекания хлеба, медом, джемом, овсянкой и макаронами. Авторы портала рекомендуют приобрести консервированные супы или лапшу быстрого приготовления, рис. Еще одним товаром в списке важных оказалась вода.

Сейчас весь мир борется с пандемией коронавируса. И по мнению профессора Калифорнийского университета Джона Шварцберга, резкое снижение числа заболевших стоит ждать в марте 2022 года.

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