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Лера Кудрявцева посреди ночи отправилась в больницу

Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева посреди ночи отправилась в больницу
instagram.com  /  @leratv

Москва, 24 января. Телеведущая Лера Кудрявцева снова оставила тревожное сообщение для своих подписчиков. В своем Instagram звезда опубликовала Stories из которого становится ясно, что она направляется в больницу.

На коротком видеоролике, укутавшаяся в теплый розовый пуховик, Лера без макияжа с растрепанными волосами забегает в лифт. Ролик телеведущая подписала коротко: «Ночью на МРТ» (Магнитно-резонансная томография). Время публикации — около 01:00 по мск.

Лера Кудрявцева посреди ночи отправилась в больницу
prnt scr Instagram / prnt scr Instagram @leratv

Известно, что в начале 2021 года телеведущая заразилась коронавирусом. Спустя несколько месяцев после выздоровления Кудрявцева призналась, что у нее начались проблемы со здоровьем. По словам знаменитости, у нее «накрылась» нервная система. Кроме того, она стала замечать проблемы с памятью. Чтобы исправить положение, телеведущая самостоятельно пытается тренироваться, чтобы поддерживать нейроны в тонусе.

Ранее Кудрявцева также сообщала, что съемки в «Песнях года» принесли ей сильные боли в спине и судороги ног. Врачи даже запретили девушке вставать на каблуки. Но ведущая проигнорировала рекомендации медиков.

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здоровье мрт знаменитости кудрявцева
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