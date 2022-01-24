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19FortyFive: обновленные ракетоносцы Ту-160 должны насторожить Украину и НАТО

Армия
19FortyFive: обновленные ракетоносцы Ту-160 должны насторожить Украину и НАТО
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 24 января. Модернизированные дальнемагистральные стратегические бомбардировщики Ту-160 должны насторожить руководство Украины и западных стран. Об этом заявил американский военный эксперт Роберт Фарли в статье для журнала 19FortyFive.

Такое мнение автор выразил в связи с недавним пробным полетом самолета Ту-160 («Белый лебедь» по классификации НАТО) после ряда модернизаций. Обновленные воздушные аппараты должны заступить на боевое дежурство в ВСК России в ближайшее время, передает издание «ПолитРоссия».

Автор американского журнала уверен, что Правительство Украины и ряда стран Запада должно отслеживать новости о модернизации этого самолета. Причиной этому является его высокий боевой потенциал.

«Успех России, связанный с возобновлением производства одного из самых грозных стратегических бомбардировщиков, безусловно, заслуживает внимания», — пишет Фарли.

«Белые лебеди» получат ряд усовершенствований по сравнению с предшественниками. Например, современную авионику, новые двигатели и вооружение. У модернизированных Ту-160 также появится и новая миссия, «которая далека от создания ядерного апокалипсиса», уверен Роберт Фарли.

Недавно в Минобороны России сообщили, что два бомбардировщика Ту-160 провели плановый учебный полет над Ледовитым океаном, Баренцевым и Белым морем. Самолеты находились в воздухе на протяжении 13 часов.

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