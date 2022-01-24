Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 02:30
02:24
Шоу-бизнес
Азиза рассказала о «пропасти в отношениях» между тяжелобольным Куравлевым и его дочкой
02:21
Происшествия
Бездомная собака набросилась на четырехлетнего ребенка в сахалинском поселке Шахтерск
02:16
Общество
Турнир по хоккею на валенках с мячом прошел в Салехарде
02:15
Общество
«Ъ» сообщил о дефиците инкубационных яиц на птицефабриках России
02:13
Происшествия
Четыре человека погибли во время стрельбы на вечеринке в Калифорнии
02:12
Общество
Портал Food News перечислил товары для «тревожного чемоданчика» на случай ЧС
02:09
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева посреди ночи отправилась в больницу
02:00
Армия
19FortyFive: обновленные ракетоносцы Ту-160 должны насторожить Украину и НАТО
02:00
Политика
Политолог Валяев: Россия смирилась, что «Северный поток ― 2» будет в заложниках
01:45
Экономика
Экономист Переславский перечислил самые выгодные валюты для хранения в банке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экономист Переславский перечислил самые выгодные валюты для хранения в банке

  /   Обновлено: 24 января 2022 01:45
Экономика
Экономист Переславский перечислил самые выгодные валюты для хранения в банке
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 января. Наиболее рациональными валютами для хранения сбережений являются доллар, евро и рубль. При этом лучше всего разбивать сумму, храня ее в разных денежных единицах, рассказал экономист Николай Переславский.

Он подчеркнул, что при откладывании средств всегда необходимо иметь хотя бы часть из них в валюте страны проживания. При этом, исходя из понятия «финансовой подушки», сумма резерва должна быть не менее полугодового заработка домохозяйства или равняться объему расходов за данный период, передает «Прайм».

«Что касается валюты для хранения, то подавляющее большинство банков сейчас оперирует только тремя валютами — доллар, евро и рубль. Найти где-то другие валюты будет довольно проблематично, так что для диверсификации валютной корзины можно закупать некоторые из них на брокерский счет», — добавил финансист.

Помимо этого, ранее экономист Василий Колташов объяснил, в чем заключается опасность криптовалюты для России. По словам специалиста, цифровизация денег отрицательным образом сказывается на национальной экономике.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономист Переславский перечислил самые выгодные валюты для хранения в банке
доллар рубль евро сбережения вклады валюты
Комментировать