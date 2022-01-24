Экономист Переславский перечислил самые выгодные валюты для хранения в банке

Москва, 24 января. Наиболее рациональными валютами для хранения сбережений являются доллар, евро и рубль. При этом лучше всего разбивать сумму, храня ее в разных денежных единицах, рассказал экономист Николай Переславский.

Он подчеркнул, что при откладывании средств всегда необходимо иметь хотя бы часть из них в валюте страны проживания. При этом, исходя из понятия «финансовой подушки», сумма резерва должна быть не менее полугодового заработка домохозяйства или равняться объему расходов за данный период, передает «Прайм».

«Что касается валюты для хранения, то подавляющее большинство банков сейчас оперирует только тремя валютами — доллар, евро и рубль. Найти где-то другие валюты будет довольно проблематично, так что для диверсификации валютной корзины можно закупать некоторые из них на брокерский счет», — добавил финансист.

Помимо этого, ранее экономист Василий Колташов объяснил, в чем заключается опасность криптовалюты для России. По словам специалиста, цифровизация денег отрицательным образом сказывается на национальной экономике.