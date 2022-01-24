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Экс-глава СБУ Смешко процитировал Вольтера, чтобы доказать «демократичность» Украины

  /   Обновлено: 24 января 2022 01:44
Политика
Экс-глава СБУ Смешко процитировал Вольтера, чтобы доказать «демократичность» Украины
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Киев, 24 января. «Независимое украинское государство» в XVII веке было самым демократическим в Европе. Такое заявление сделал экс-глава СБУ Игорь Смешко.

Он прокомментировал слова вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, который заметил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а заявления Запада о мнимом «вторжении» Москвы в Киев являются «нонсенсом». По словам Смешко, немецкий адмирал не прав в том, что на Украине существует недостаток демократии.

«Вольтер в 1731 году писал в своем произведении "История Карла XII, короля Швеции", что не было более демократического в Европе государства в XVII веке, чем казацкое государство, существовавшее у нас», — заявил Смешко.

Он при этом заметил, что в то время, когда «независимое украинское государство» во главе с гетманом Богданом Хмельницким процветало, единой Германии как таковой еще не существовало. Государство представляло из себя «лоскуты» из стран.

Шенбах за свои слова о Крыме поплатился должностью. Однако он не отрекся от слов, что «крымского полуострова» больше нет и не будет в составе Украины.

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украина смешко шенбах
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