Киев, 24 января. «Независимое украинское государство» в XVII веке было самым демократическим в Европе. Такое заявление сделал экс-глава СБУ Игорь Смешко.

Он прокомментировал слова вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, который заметил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а заявления Запада о мнимом «вторжении» Москвы в Киев являются «нонсенсом». По словам Смешко, немецкий адмирал не прав в том, что на Украине существует недостаток демократии.

«Вольтер в 1731 году писал в своем произведении "История Карла XII, короля Швеции", что не было более демократического в Европе государства в XVII веке, чем казацкое государство, существовавшее у нас», — заявил Смешко.

Он при этом заметил, что в то время, когда «независимое украинское государство» во главе с гетманом Богданом Хмельницким процветало, единой Германии как таковой еще не существовало. Государство представляло из себя «лоскуты» из стран.

Шенбах за свои слова о Крыме поплатился должностью. Однако он не отрекся от слов, что «крымского полуострова» больше нет и не будет в составе Украины.