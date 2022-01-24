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Польская полиция задержала туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима

  /   Обновлено: 24 января 2022 01:40
Происшествия
Польская полиция задержала туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима
podkarpacka.policja.gov.pl

Освенцим, 24 января. Правоохранители задержали туристку из Нидерландов в Польше, которая демонстрировала нацистское приветствие на фоне бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Задержанную и ее 30-летнего мужа доставили в отделение полиции. Правоохранители передали информацию об инциденте в окружную прокуратуру Освенцима.

«Женщина демонстрировала жесты гитлеровского приветствия на фоне ворот с надписью Arbeit macht frei, расположенных на территории бывшего немецкого нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау», — говорится в сообщении.

На основании собранных материалов подозреваемой предъявлено обвинение в пропаганде нацизма. Девушка свою вину признала и заявила, что «это была глупая шутка». За содеянное ей грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Недавно на Кубани задержали второго фигуранта уголовного дела о реабилитации нацизма. По версии следствия, подозреваемый «отрабатывал» боевые приемы на памятнике, установленном в честь героев Великой Отечественной войны.

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Все новости / Происшествия / Польская полиция задержала туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима
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