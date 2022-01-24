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Певец Данко заявил о причастности покойного Градского к ограблению его любимой жены

Шоу-бизнес
Певец Данко заявил о причастности покойного Градского к ограблению его любимой жены
vk.com  /  Александр Данко

Москва, 24 января. Композитор и музыкант Александр Градский мог еще при жизни придумать план ограбления своей жены Марины Коташенко. Об этом в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил певец Данко.

Он уверен, что нападение на вдову было инсценировано. Более того, коварный план придумал сам покойный, чтобы его возлюбленная не боролась за наследство.

«Он много раз говорил в интервью, что очень переживает, потому что его любимая останется один на один с этими шакалами и волками. Я думаю, что эту историю придумал сам Градский. Он сказал Марине: "Когда я умру, то сделай так"», — заявил артист.

Данко отметил своевольный характер Градского, но при этом уточнил, что самодуром композитор никогда не был. Музыкант любил свою жену даже сильнее старших детей. Его сын Даниил часто «все время бегал по театру и не мог к телу отца получить доступ».

Домработница Александра Градского ранее рассказала, что музыкант очень ревновал свою молодую жену. Он часто ей звонил и контролировал, а нередко вовсе приезжал в загородный дом без предупреждения.

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