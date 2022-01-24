Депутат ГД Щапов предложил освободить от налога покупателей земли вдали от городов

Москва, 24 января. Покупающие земельные участки в труднодоступных территориях семьи могут на пару лет освободить от уплаты налога. С таким предложением выступил депутат Госдумы Михаил Щапов.

Эта мера позволит увеличить количество собственников земли, что положительно скажется на экономике домохозяйств. Сейчас наибольшим спросом пользуются участки, расположенные вблизи городов. Однако такой земли становится все меньше, а цена на нее растет каждый год, напомнил первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам.

«В связи с этим есть смысл стимулировать расселение граждан на более удаленных территориях. Порождаемый таким образом спрос станет стимулом для муниципалитетов обеспечивать такие новые поселки хотя бы минимальной инфраструктурой», — цитирует его URA.RU.

Щапов отметил, что в настоящее время есть условие, позволяющее освободить граждан от налога на землю. Он не взимается с площади участка до шести соток, чего вполне хватает для строительства жилого дома.

Налог ждет российских вкладчиков, которые размещали свои сбережения вслед за растущими ставками. Платить его придется с вкладов, начисленный процент которых превысил 42,5 тысячи рублей за год.