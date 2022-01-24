Экс-премьер Украины Азаров предупредил Минск о возможных провокациях со стороны Киева

Минск, 24 января. Страны Запада, утратившие возможность осуществить смену власти в Белоруссии, теперь намерены дестабилизировать обстановку в республике при помощи военного конфликта. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В связи с этим, отметил политик, Минску необходимо быть готовым к возможным провокациям со стороны киевского руководства, действующего по указке Запада. По словам Азарова, Украина начнет применять в отношении Белоруссии такие же меры, какие в свое время применялись против России.

При этом Азаров отметил, что для Украины нет никакой выгоды от вражды с Россией. Однако в скором времени страны Запада приступят к раздуванию конфликта, после чего в Киев наведаются как представители США, так и Германии. Об этом бывший премьер-министр сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Пошел процесс активной милитаризации Украины, использования инфраструктуры страны — размещение на ее базе своих систем вооружения ... Строятся две точки базирования военного флота — в Очакове и Азове», — добавил Азаров.

Помимо этого, ранее экс-премьер также прокомментировал судебное разбирательство по делу бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам Азарова, оно представляет собой пиар-акцию для текущего главы государства Владимира Зеленского.