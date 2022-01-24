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Латвийская делегация приедет в Россию с инспекцией в рамках Венского документа 2011 года

  /   Обновлено: 24 января 2022 01:24
Армия
Латвийская делегация приедет в Россию с инспекцией в рамках Венского документа 2011 года
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Zamir Usmanov / Victor Lisitsyn

Москва, 24 января. Инспекция из Латвии приедет в Россию для проверки военных объектов в Брянской и Смоленской областях. Об этом рассказал глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Во время визита делегатам будут представлены документы от командиров воинских частей в указанных районах. Доклады будут содержать данные о структуре, задачах и деятельности формирований. В рамках Венского документа 2011 года страны-соседи обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники.

«С 24 по 29 января 2022 года Латвия проведет на территории РФ инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию», — сообщил Рыжиков.

Ранее на Украине приземлился самолет со второй партией военной помощи из США. Вашингтон поставил Киеву ручные противотанковые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D и ПТРК Javelin.

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Латвия инспекция венский договор
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