Телеведущая Ксения Собчак примерила на себя роль пингвина на острове

Москва, 24 января. Журналист и телеведущая Ксения Собчак во время путешествия по Аргентине посетила населенный дикими пингвинами остров. Звезда призналась, что приятных впечатлений от поездки практически не осталось.

Собчак ожидала увидеть «живописные виды природы и пингвинов в своей среде обитания». На деле же путешествие оказалось целым испытанием. Артистка вместе с друзьями согласилась на организованную экскурсию, что оказалось ошибкой.

Туристов привезли к месту назначения на шлюпке, за 20-минутную поездку в которой пассажиры отбили себе все почки. После этого Собчак и ее спутников высадили «на диком ветру и дожде со снегом на абсолютно лысый остров». Дальше они 1,5 часа ждали, когда за ними вернется лодка.

«Ты один на один с пронизывающим ветром, дождем, и… кричащими пингвинами. Дрожащими от холода губами... Через час ты знаешь все детали пингвиньей жизни, куда и как они откладывают яйца, и как охраняют гнезда, но перестаешь чувствовать конечности. Вокруг сильно воняет пингвиньими какашками. Время идет медленно. Через полтора часа, видя вдалеке резиновую шлюпку, ты чувствуешь радость спасенного Робинзона Крузо», — поделилась эмоциями Собчак.

Она подвела итоги путешествия и заявила, что «пингвины — это разжиревшие чайки», а «групповые экскурсии — это всегда шанс нарваться на ад». В заключение журналист призналась, что станет пингвином на острове, если будет продолжать делать ерунду.

Сотрудники отеля в горнолыжном курорте в Куршевеле ранее украсили номер Ксении Собчак шарами в форме лошадей. Светская львица иронично напомнила, что ее часто сравнивают с лошадью, пытаясь оскорбить.