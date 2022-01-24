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Баллотирующийся в президенты Франции Эрик Земмур выступил за отмену санкций против России

Политика
Баллотирующийся в президенты Франции Эрик Земмур выступил за отмену санкций против России
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 24 января. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, основатель партии «Отвоевание» (Reconquête) намерен снять антироссийские санкции в случае вступления в должность главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 5.

Политик решил обратить внимание на роль США в российско-европейских отношениях. По его словам, как только Россия начинает сближение с Европой, на рубеже появляются Соединенные Штаты, пытающиеся посеять «семя раздора» между Брюсселем и Москвой.

«Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», отметил Земмур.

По его словам, Россия ведет свою политику, направленную на распространение сфер влияния на европейском континенте. При этом Франция должна подумать о своей независимости и перестать быть инструментом давления США на Москву.

Недавно в Европе появились слухи и возможном выходе Франции из НАТО на фоне украинского вопроса. Госсекретарь при МИД страны Клеман Бон заявил, что этот шаг является безумием.

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санкции Россия и Франция эрик земмур
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