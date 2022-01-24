Поклонники назвали «покемоном» опухшего и располневшего Филиппа Киркорова

Москва, 24 января. Народный артист России Филипп Киркоров поразил своих фанатов внешним видом. После публикации сториз в Instagram на артиста обрушилась волна критики из-за пухлых щек.

Киркоров прибавил несколько килограмм за последнее время. И этот вес сказался на его лице. В одной из последних публикаций в сториз артист показался поклонникам с большими щеками и расплывчатым видом.

prnt scr Instagram / prnt scr Instagram @fkirkorov

Сам Киркоров решил придерживаться принципов жить на полную катушку, то есть красиво и сытно. Поэтому показался в сториз без фильтров. Только реакция поклонников оказалась неоднозначной. В Instagram его начали сравнивать с «хомяком» и «покемоном» в комментариях под постами.

«Кто этот покемон?» — высказалась одна из подписчиц.

Другие поклонники предположили, что резко округлившиеся щеки Киркорова стали последствием серьезных проблем со здоровьем. Но сам король российской поп-сцены решил не отвечать на подобные домыслы.

Еще один российский артист Андрей Гайдулян поразил поклонников лишними килограммами. Звезда «Универа» опубликовал снимок с голым животом. Комментаторы обратили внимание, что актеру следует заняться борьбой с жиром на животе.