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Поклонники назвали «покемоном» опухшего и располневшего Филиппа Киркорова

  /   Обновлено: 24 января 2022 01:12
Шоу-бизнес
Поклонники назвали «покемоном» опухшего и располневшего Филиппа Киркорова
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 24 января. Народный артист России Филипп Киркоров поразил своих фанатов внешним видом. После публикации сториз в Instagram на артиста обрушилась волна критики из-за пухлых щек.

Киркоров прибавил несколько килограмм за последнее время. И этот вес сказался на его лице. В одной из последних публикаций в сториз артист показался поклонникам с большими щеками и расплывчатым видом.

Поклонники назвали «покемоном» опухшего и располневшего Филиппа Киркорова
prnt scr Instagram / prnt scr Instagram @fkirkorov

Сам Киркоров решил придерживаться принципов жить на полную катушку, то есть красиво и сытно. Поэтому показался в сториз без фильтров. Только реакция поклонников оказалась неоднозначной. В Instagram его начали сравнивать с «хомяком» и «покемоном» в комментариях под постами.

«Кто этот покемон?» — высказалась одна из подписчиц.

Другие поклонники предположили, что резко округлившиеся щеки Киркорова стали последствием серьезных проблем со здоровьем. Но сам король российской поп-сцены решил не отвечать на подобные домыслы.

Еще один российский артист Андрей Гайдулян поразил поклонников лишними килограммами. Звезда «Универа» опубликовал снимок с голым животом. Комментаторы обратили внимание, что актеру следует заняться борьбой с жиром на животе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Поклонники назвали «покемоном» опухшего и располневшего Филиппа Киркорова
киркоров критика щеки
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