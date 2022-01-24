Экономист Колташов объяснил опасность криптовалюты для российской экономики

Москва, 24 января. Полный запрет криптовалюты на территории России позволит сохранить национальные сбережения, в особенности при осуществляемом Западом давлении на экономику страны. Об этом рассказал экономист Василий Колташов.

Ранее стало известно, что Центробанк предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют в России. Осуществлять оплату товаров и услуг данными средствами на территории страны запрещается с 2021 года. По словам Колташова, цифровизация денег оказывает исключительно негативное влияние на национальную экономику, передает iReactor.

«Криптовалюты являются параллельными денежными системами, которые не должны допускаться к товарно-денежным отношениям. В целом вся эта история с точки зрения закона выглядит очень странно... Здесь вопрос специалистов не так важен, как вопрос устойчивости денежной системы», — объяснил экономист.

Также ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал решение Центробанка запретить оборот криптовалют на территории России. По словам бизнесмена, это может негативно отразиться на развитии высокотехнологичной экономики в стране.