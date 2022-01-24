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Москва и ЯНАО возглавили рейтинг ФоРГО по индексу экономического потенциала

  /   Обновлено: 24 января 2022 00:53
Общество
Москва и ЯНАО возглавили рейтинг ФоРГО по индексу экономического потенциала
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 24 января. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) подготовил рейтинг самых экономически успешных регионов России. Список возглавили Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Исследование проводилось на основе сведений Федеральной налоговой службы и Росстата по итогам III квартала прошлого года. Под экономическим потенциалом понимается степень развития реального экономического сектора, определяемая принятыми критериями его оценки на соответствующей территории.

В число критериев вошли размер погашенных НДС, уровень среднемесячной зарплаты, совокупная прибыльность предприятий и организаций в регионе. Всего в рейтинг попали 33 субъекта, поделившие между собой 30 мест, передает газета «Известия».

Первая десятка включает в себя Москву, ЯНАО, ХМАО, Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Тюменскую и Свердловскую области, Татарстан и Иркутскую область. В конце списка оказались Томская область, Карелия, Приморский край, Калужская, Оренбургская, Сахалинская, Мурманская, Тульская, Воронежская области и Якутия.

Аналитики ранее определили российские регионы с самым высоким уровнем безработицы во время пандемии. Наиболее заметный прирост численности безработных продемонстрировал Петербург.

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