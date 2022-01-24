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Налог на вклады свыше 1 млн рублей коснется держателей меньших денежных сумм в России

Экономика
Налог на вклады свыше 1 млн рублей коснется держателей меньших денежных сумм в России
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 24 января. Российские вкладчики, удачно размещавшие свои сбережения вслед за растущими ставками, будут облагаться налогом. Замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина рассказала, кого коснется нововведение.

Речь идет о вкладах, начисленный процент с которых составил более 42,5 тысячи рублей за год. Такого результата могли достичь те граждане, которые вовремя переложили свои деньги под более высокие восемь процентов, передает РБК.

Таким образом, вкладчик с начальной суммой 710 тысяч рублей и ставкой 4,5% мог заработать около 43 тысяч рублей. В таком случае ему придется заплатить налог в размере 13% с 350 рублей, или 45,5 рубля.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее предложил освободить от выплаты налогов граждан, которые зарабатывают менее 20 тысяч рублей. В ЛДПР сейчас разрабатывают прогрессивную шкалу налогообложения.

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