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Мария Захарова назвала «неумными» материалы Госдепа США после переговоров с Россией

Политика
Мария Захарова назвала «неумными» материалы Госдепа США после переговоров с Россией
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 24 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прошедшие переговоры в Женеве. В частности, дипломат обратила внимание на уровень образованности западных коллег.

Захарова напомнила, что такое дипломатия и для чего она нужна в переговорах с коллегами из других стран. Американские журналисты поинтересовались у нее, каких итогов ожидают от переговоров в России.

«Я им сказала, что встречу запросили американцы, и для них это была новость. Они говорят: они нам ничего не сказали. Вы представляете уровень: публиковать на сайте Госдепа материалы о том, как мы якобы дезинформируем общественность по Украине, и не сказать своим же журналистам, что именно американская сторона инициировала встречу», — указала Захарова в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, материалы, которые опубликованы властями США, просто «неумные». В них нет знаний и аналитики. Официальный представитель МИД РФ также указала на безграмотность министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая в своем заявлении рассказала, что на украинцев нападали монголы и татары.

«Это министр иностранных дел! Это человек, который занимается и историей международных отношений, и мировой историей и, самое главное, делает заявление по конкретному региональному сюжету, то есть должен разбираться, должен хотя бы что-то представлять себе об истории того народа, за который ты публично вступаешься», — отметила Захарова.

Впрочем, продолжила представитель МИД РФ, неосведомленность Запада объясняется просто — Украина для них просто инструмент. Через этот рычаг Запад поддерживает «огонь санкций», а также преследует личные интересы в регионе.

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