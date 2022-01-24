Захарова: Россия открыто озвучила США позицию по вопросу вступления Украины в НАТО

Москва, 24 января. Москва развернуто и открыто донесла до Вашингтона свою точку зрения в вопросе вступления Киева в Североатлантический альянс. В данной ситуации Россия проявляет абсолютную кооперабельность и ждет ответа от западных партнеров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующее заявление дипломат сделала во время интервью газете «Известия». Журналисты попросили Захарову прокомментировать слова замглавы МИД России Сергея Рябкова о пункте гарантий безопасности, из которого следует, что для Москвы будет достаточно, если Вашингтон не станет высказываться за членство Киева в Альянсе.

«Мы передали письменные предложения нашим западным партнерам, в первую очередь США. Мы были очень открыты в наших действиях. Мы сказали, что мы хотим, мы это положили на бумагу, мы передали им, через какое-то время мы это опубликовали. И мы провели раунды переговоров, после которых прошли тоже такие же раунды информационного освещения нашей позиции», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

На данный момент Россия ожидает письменного ответа по всем предложенным пунктам. Москва в этом вопросе проявляется абсолютную кооперабельность, чего ждет от других участников переговоров.

Мария Захарова также заявляла, что Россия ответила на все вопросы своих заокеанских коллег во время встречи в Женеве по гарантиям безопасности. На данный момент Кремль ждет письменных ответов со стороны Белого дома для дальнейшего продолжения контактов.