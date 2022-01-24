Захарова: Запад воспринимает Украину как инструмент осуществления своих интересов

Москва, 24 января. Во время переговоров Москвы и Вашингтона США упоминали Украину, даже когда речь шла совсем о другом. Страна используется Западом лишь как инструмент для осуществления собственных интересов в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что при помощи Украины американские власти поддерживают «огонь санкций». По словам Захаровой, США используют страну для дестабилизации обстановки, бесконечных обвинений и влияния на различные процессы, поскольку необходимо «постоянно что-то туда подкидывать». Об этом официальный представитель МИД России рассказала в интервью «Известиям».

«Ну нет фактов, доказывающих нашу агрессию, какое-то нарушение нами международного права, непартнерские отношения. Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ — многонациональный, между прочим», — добавила Захарова.

Ранее Захарова также рассказала, как Запад подготавливает инфополе перед проведением своих военных провокаций. По ее словам, примером этого выступает материал газеты The New York Times про «эвакуацию» посольства Москвы в Киеве.