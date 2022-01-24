Иерей Асонов заявил о несанкционированности крещенского купания погибшей жительницы ЛО

Санкт-Петербург, 24 января. Место, где в Крещение утонула жительница Гатчинского района Ленинградской области, было несанкционированным. Об этом заявил пресс-секретарь Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов.

Купание в проруби на реке Оредеж, где купалась погибшая женщина, не было согласовано ни с церковью, ни со спасателями. Жительницу Ленобласти затянуло под лед сильным течением, передает РИА Новости.

«Это жуткая трагедия. Купание в этом месте не было согласовано с властями и церковью. При этом рядом, менее километра, была санкционированная купель, где находились полиция, МЧС, скорая помощь. Но люди решили устроить свое частное мероприятие. В реке Оредеж сильное течение, это изначально было очень опасно», — заявил Асонов.

Видео гибели женщины во время крещенского купания ранее появилось в Сети. На кадрах видно, как жительница Ленобласти ныряет в прорубь и больше не выныривает.