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Жозеп Боррель осудил демонстрантов за погромы на антиковидной акции в Брюсселе

Политика
Жозеп Боррель осудил демонстрантов за погромы на антиковидной акции в Брюсселе
Global Look Press  /  Zucchi/EUC

Брюссель, 24 января. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал действия протестующих, разбивших окна в его офисе в Брюсселе, бессмысленным насилием. Соответствующее сообщение чиновник опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Председатель дипломатии Евросоюза осудил демонстрантов, заявив, что нападение на помещение Европейской внешнеполитической службы наносит урон деятельности дипломатического ведомства. Вместе с тем Боррель поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые наводили порядок в центре бельгийской столицы.

«Насилие, произошедшее сегодня в Брюсселе, а также нападение на наши помещения являются постыдным нарушением всего того, за что мы выступаем как Европейская внешнеполитическая служба и Евросоюз. Мы благодарны федеральной полиции (Бельгии - ред.) за неустанную работу и будем продолжать защищать мирные пути свободы выражения мнений», — говорится в сообщении чиновника.

Демонстранты вышли на акцию в Брюсселе, выступая против новых санитарных правил в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и призвали к отставке Правительство Бельгии. По данным газеты Le Soir, на улицы вышло примерно 50 тыс. человек.

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евросоюз полиция протестная акция Жозеп Боррель коронавирус
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