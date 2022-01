Жозеп Боррель осудил демонстрантов за погромы на антиковидной акции в Брюсселе

Брюссель, 24 января. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал действия протестующих, разбивших окна в его офисе в Брюсселе, бессмысленным насилием. Соответствующее сообщение чиновник опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Председатель дипломатии Евросоюза осудил демонстрантов, заявив, что нападение на помещение Европейской внешнеполитической службы наносит урон деятельности дипломатического ведомства. Вместе с тем Боррель поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые наводили порядок в центре бельгийской столицы.

Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.



Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale for their action. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx