Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 00:58
00:54
Общество
Гендиректор центра ДНКОМ Исаев предупредил о заражении «Омикроном» через глаза
00:53
Общество
Москва и ЯНАО возглавили рейтинг ФоРГО по индексу экономического потенциала
00:50
Общество
Вирусолог Лукашев усомнился в повышенной тяжести «Омикрона» по сравнению с «Дельтой»
00:50
Экономика
Налог на вклады свыше 1 млн рублей коснется держателей меньших денежных сумм в России
00:41
Политика
Мария Захарова назвала «неумными» материалы Госдепа США после переговоров с Россией
00:30
Политика
Захарова: Россия открыто озвучила США позицию по вопросу вступления Украины в НАТО
00:21
Политика
Захарова: Запад воспринимает Украину как инструмент осуществления своих интересов
00:18
Происшествия
Иерей Асонов заявил о несанкционированности крещенского купания погибшей жительницы ЛО
00:16
Политика
Жозеп Боррель осудил демонстрантов за погромы на антиковидной акции в Брюсселе
00:14
Общество
Роспотребнадзор посоветовал добавлять в рацион клюкву для укрепления иммунитета
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пограничники в Черновицкой области Украины дважды за неделю подверглись нападению

Происшествия
Пограничники в Черновицкой области Украины дважды за неделю подверглись нападению
mvs.gov.ua  /  Портал МВС

Киев, 24 января. Украинские правоохранители проводят расследование по факту двух вооруженных нападений на сотрудников пограничной службы в Черновицкой области. Инциденты произошли 21 и 23 января.

Жертвой нападений стал один военнослужащий, еще один пограничник в настоящее время находится в Путильской районной больнице. В ближайшее время пациента переведут в военный госпиталь.

«Ночью 23 января пограничник получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Он сам обратился за помощью. Военнослужащего госпитализировали в Путильскую районную больницу», — заявил спикер областного пограничного отряда Сергей Бровко.

Еще один инцидент произошел 21 января. Недалеко от границы с Румынией в Черновицкой области было найдено тело военнослужащего с огнестрельным ранением.

Четверо французских солдат ранее пострадали в результате подрыва на мине в Буркина-Фасо. Группа военнослужащих миссии «Бархан» принимала участие в разведывательной операции на севере страны.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Пограничники в Черновицкой области Украины дважды за неделю подверглись нападению
украина нападение пограничники
Комментировать