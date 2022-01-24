Пограничники в Черновицкой области Украины дважды за неделю подверглись нападению

Киев, 24 января. Украинские правоохранители проводят расследование по факту двух вооруженных нападений на сотрудников пограничной службы в Черновицкой области. Инциденты произошли 21 и 23 января.

Жертвой нападений стал один военнослужащий, еще один пограничник в настоящее время находится в Путильской районной больнице. В ближайшее время пациента переведут в военный госпиталь.

«Ночью 23 января пограничник получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Он сам обратился за помощью. Военнослужащего госпитализировали в Путильскую районную больницу», — заявил спикер областного пограничного отряда Сергей Бровко.

Еще один инцидент произошел 21 января. Недалеко от границы с Румынией в Черновицкой области было найдено тело военнослужащего с огнестрельным ранением.

Четверо французских солдат ранее пострадали в результате подрыва на мине в Буркина-Фасо. Группа военнослужащих миссии «Бархан» принимала участие в разведывательной операции на севере страны.