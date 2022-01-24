Сергей Лавров пригласил в Москву главу МИД Канады Мелани Жоли

Москва, 24 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи на полях ОБСЕ с канадской коллегой Мелани Жоли пригласил ее посетить Москву. Об этом рассказал посол РФ в Канаде Олег Степанов.

По его словам, канадский министр сама выразила заинтересованность в поездке в Россию. Однако официального ответа от Оттавы пока получено не было, передает телеканал RT.

«Мы будем рады принять министра Жоли в России, или же они могут встретиться в любом другом месте во время многосторонних мероприятий», — сказал Cтепанов в интервью CTV News.

Недавно стало известно, что Канада планирует ввести санкции против Москвы из-за ситуации на российско-украинской границе. Однако, как выразился посол Степанов, экономические ограничения со стороны Запада более не являются угрозой для России, так как не оказывают существенного влияния.