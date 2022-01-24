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Нарколог Крупицкий перечислил условия для безопасного употребления глинтвейна

  /   Обновлено: 24 января 2022 00:09
Общество
Нарколог Крупицкий перечислил условия для безопасного употребления глинтвейна
pixabay.com

Москва, 24 января. Многие люди в холодное время года любят пить глинтвейн, в умеренных количествах этот алкогольный напиток может быть даже полезным. Об этом рассказали профессор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Евгений Крупицкий и главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Употребление алкогольных напитков может быть относительно безвредным, но для этого оно не должно превышать определенных Всемирной организацией здравоохранения норм. В глинтвейне содержится лимонный сок, который содержит большое количество витамина С и благотворно влияет на организм, передают «Известия».

«Для женщин от 21 до 60 лет стандартного веса в пределах 80 килограммов — это не больше трех стандартных порций алкоголя в день и не больше семи за неделю. А для мужчин — не больше четырех и не больше 14 за неделю. А стандартная порция — это рюмка водки, бокал вина или бутылка объемом 0,33 миллилитра», — уточнил врач.

Его коллега Брюн назвал глинтвейн лечебным средством в холода. Однако он предупредил, что нагретое вино гораздо быстрее всасывается в кровь. Процесс переработки алкоголя организмом может занять от трех дней до трех недель.

Телеведущий и врач Александр Мясников ранее посоветовал россиянам полностью не отказываться от употребления алкоголя. Спиртосодержащие напитки в малых дозах могут защитить от сердечных заболеваний и диабета.

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алкоголь здоровье глинтвейн
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