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Генсек ОДКБ Зась: скопление войск НАТО у границ Восточной Европы не укрепляет безопасность

  /   Обновлено: 24 января 2022 00:07
Политика
Генсек ОДКБ Зась: скопление войск НАТО у границ Восточной Европы не укрепляет безопасность
Kremlin Pool  /  MFA Russia

Минск, 24 января. Военная активность стран Североатлантического альянса возле границ Восточной Европы не способствует укреплению безопасности. Такое мнение высказал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Он подчеркнул, что это создает «определенный источник угроз». По мнению генсека ОДКБ, необходимо проводить снижение градуса напряженности и военной активности в регионе. Зась также отметил, что нужно искать «другие способы для обеспечения безопасности». Об этом он рассказал в эфире телеканала ОНТ.

«В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран. Прежде всего, в восточно-европейском регионе», — заявил генеральный секретарь ОДКБ.

Помимо этого, ранее Зась заявил об отсутствии необходимости серьезной перестройки ОДКБ. Генсек подчеркнул, что разработанные организацией механизмы неплохо сработали во время происходящего в Казахстане.

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