Садальский обвинил Васильеву в «старческом маразме» из-за рассказа о домогательствах

Москва, 24 января. «Неадекватных старушек», которые публично рассказывают о травмах детства, необходимо запереть в одном «доме скорби». Такое заявление в своих соцсетях сделал актер Станислав Садальский.

Он не стал называть имени знаменитости, которая поделилась своими откровениями. Однако артист сопроводил свой пост фотографией, на которой запечатлена актриса Татьяна Васильева в детском возрасте. Автор публикации уже неоднократно обрушивался с критикой на коллегу.

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На этот раз он осудил «артистку N» за рассказ о домогательствах с четырех лет. Накануне Васильева в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ рассказала, что в детстве к ней приставал друг семьи, это длилось до тех пор, пока девушка не уехала учиться в Москву.

«Вот уж воистину — "седина в висок, бес в ребро", причем самый распутный бес, чтобы противней было. Я не пойму, у них это старческий маразм или что? Вываливать всякую грязь на всеобщее обозрение», — написал Садальский.

Татьяна Васильева ранее призналась, что не так и не решилась рассказать родителям о домогательствах. Актриса уверена, что ее отец и мать просто бы не пережили это.