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«За рулем»: российские водители в среднем тратят на содержание машины 350 рублей в день

  /   Обновлено: 24 января 2022 00:02
Общество
«За рулем»: российские водители в среднем тратят на содержание машины 350 рублей в день
unsplash.com  /  Courtney Corlew

Москва, 24 января. Расходы российских автомобилистов на содержание транспорта в среднем составляют по 350 рублей в день. Об этом говорится в материале издания «За рулем».

Как отметили авторы публикации, в данную сумму входят налоги, обслуживание машины, а также страховка. Однако к ней необходимо добавить и расходы на топливо. В зависимости от пробега и типа машины данный показатель может значительно отличаться у разных автомобилистов, передает «За рулем».

При этом в среднем расходы россиян на топливо составляют порядка 25-30% от общей суммы трат. Согласно данным Росстата, за последние десять лет бензин подорожал на 77%. Вместе с этим водителям также приходится оплачивать штрафы. Так, за 2020 год граждане потратили на них практически 117 миллиардов рублей.

Однако в этом году российских автомобилистов также ожидают некоторые изменения в правилах дорожного движения. Так, уже сейчас в стране отменен обязательный технический осмотр транспортного средства.

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автомобиль топливо водители траты расходы автомобилисты
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