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Жена экс-судьи Янгулбаева находится в спецприемнике МВД России по Чечне

  /   Обновлено: 24 января 2022 00:01
Происшествия
Жена экс-судьи Янгулбаева находится в спецприемнике МВД России по Чечне
pixabay.com

Грозный, 24 января. Супруга экс-судьи Сайди Янгулбаева, Зарема Мусаева, помещена в спецприемник за оскорбление и нападение на правоохранителя, заявили в Грозном.

Против Мусаевой заведено дело об административном нарушении. После прибытия на допрос женщина совершила нападение на сотрудника правоохранительных органов, параллельно оскорбляя его.

«Она (Мусаева — прим. ФАН) после того, как ее доставили на допрос, совершила нападение, оскорбляла параллельно сотрудника правоохранительных органов. В следствии чего за административное нарушение находится в спецприемнике», — пояснил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в беседе с РИА Новости.

Дудаев считает, что мера уголовного наказания в отношении Мусаевой определится по итогам судебно-медицинской экспертизы. Последняя должна установить степень вреда, который был нанесен правоохранителю. Вместе с этим министр опроверг сообщения СМИ о задержании родственников Янгулбаевых.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что жену Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля. Он добавил, что до этого случая семье бывшего судьи трижды отправляли повестку, передает RT.

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Все новости / Происшествия / Жена экс-судьи Янгулбаева находится в спецприемнике МВД России по Чечне
чечня янгулбаев мусаева
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