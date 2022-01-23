Вторая партия американского оружия и амуниции прибыла на Украину

Киев, 23 января. Правительство Соединенных Штатов направило на Украину вторую партию оружия и амуниции. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Грузовой самолет Boeing 747 вылетел из аэропорта во Франкфурте и приземлился в воздушной гавани Борисполь. Первая поставка включала в себя порядка 90 тонн различного оружия и боеприпасов для Украины.

«Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin. В Пентагоне показали, как готовят боеприпасы, оружие и другое оборудование для отправки на Украину. На сайте оборонного ведомства опубликовали фото, сделанные 21 января», — пишет портал НВ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказал Украине в поставках оружия для ВСУ. Свое решение политик объяснил тем, что правительство страны не поддерживает продажу летального оружия.