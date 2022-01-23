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Автор NI Кац: межрасовые противоречия в США станут поводом для гражданской войны

Политика
Автор NI Кац: межрасовые противоречия в США станут поводом для гражданской войны
pixabay.com

Вашингтон, 23 января. Гражданская война в Соединенных Штатах может начаться из-за межрасовых противоречий среди населения страны. Такое мнение в статье американского журнала The National Interest высказал аналитик Марк Кац.

Негативные настроения в США приведут к кровопролитной и трагической развязке: к 2040 году государство начнет буквально разваливаться. Главным толчком к этому станет демографический переход от белокожего населения, которое сейчас составляет большинство американцев, к цветному. Кац полагает, что консервативная часть граждан США не сможет принять таких перемен.

«Белые американцы, особенно консервативные, не согласятся добровольно уступить власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи. Вместо этого они попытаются силой сохранить статус-кво — свое доминирующее положение в обществе», — полагает аналитик.

По мнению обозревателя, самым худшим и вполне вероятным итогом гражданских волнений станет полный распад государственности Соединенных Штатов. Такой сценарий позволит другим мировым державам занять место США на мировой политической арене, подвел итог Кац.

Ранее известный журналист Михаил Леонтьев высказал аналогичное мнение. Он обратил внимание, что американцы начинают «звереть» на фоне абсурдных гендерных законов, которые принимаются в разных штатах. В обстановке растущего напряжения распад США вполне реален, подчеркнул Леонтьев.

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