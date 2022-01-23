Политолог Суздальцев осудил Зеленского за идею «превентивных санкций» против России

Москва, 23 января. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ввести в отношении России санкции только потому, что ее граждане — русские и говорят на русском языке. Такое замечание сделал политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Он осудил идею украинского лидера ввести «превентивные санкции» против РФ до «вторжения» на Украину, которое так ждет Запад. Рестрикции за само существование государства вызывают массу вопросов и являются чем-то большим, чем империализм, передает «Украина.ру».

«Позиция Москвы понятна. Вы обвиняете нас в агрессии, но за последние четыре столетия Россия пережила массу вторжений, некоторые из которых закончились на Волге и приводили к сожжению Москвы. Но мы оказываемся в чем-то виноваты. У России плохой опыт взаимодействия с Западом. Все это заканчивалось обманом», — напомнил Суздальцев.

Владимир Зеленский ранее объявил о новых антироссийских санкциях, под которые попал дизайнер Артемий Лебедев. Ограничения коснулись таких компаний, как Ленпромтранспроект, Страховая бизнес группа и ГеоЗемСтрой, передает телеканал «360».