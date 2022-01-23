Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 00:57
00:54
Общество
Гендиректор центра ДНКОМ Исаев предупредил о заражении «Омикроном» через глаза
00:53
Общество
Москва и ЯНАО возглавили рейтинг ФоРГО по индексу экономического потенциала
00:50
Общество
Вирусолог Лукашев усомнился в повышенной тяжести «Омикрона» по сравнению с «Дельтой»
00:50
Экономика
Налог на вклады свыше 1 млн рублей коснется держателей меньших денежных сумм в России
00:41
Политика
Мария Захарова назвала «неумными» материалы Госдепа США после переговоров с Россией
00:30
Политика
Захарова: Россия открыто озвучила США позицию по вопросу вступления Украины в НАТО
00:21
Политика
Захарова: Запад воспринимает Украину как инструмент осуществления своих интересов
00:18
Происшествия
Иерей Асонов заявил о несанкционированности крещенского купания погибшей жительницы ЛО
00:16
Политика
Жозеп Боррель осудил демонстрантов за погромы на антиковидной акции в Брюсселе
00:14
Общество
Роспотребнадзор посоветовал добавлять в рацион клюкву для укрепления иммунитета
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Суздальцев осудил Зеленского за идею «превентивных санкций» против России

  /   Обновлено: 23 января 2022 23:32
Политика
Политолог Суздальцев осудил Зеленского за идею «превентивных санкций» против России
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 23 января. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ввести в отношении России санкции только потому, что ее граждане — русские и говорят на русском языке. Такое замечание сделал политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Он осудил идею украинского лидера ввести «превентивные санкции» против РФ до «вторжения» на Украину, которое так ждет Запад. Рестрикции за само существование государства вызывают массу вопросов и являются чем-то большим, чем империализм, передает «Украина.ру».

«Позиция Москвы понятна. Вы обвиняете нас в агрессии, но за последние четыре столетия Россия пережила массу вторжений, некоторые из которых закончились на Волге и приводили к сожжению Москвы. Но мы оказываемся в чем-то виноваты. У России плохой опыт взаимодействия с Западом. Все это заканчивалось обманом», — напомнил Суздальцев.

Владимир Зеленский ранее объявил о новых антироссийских санкциях, под которые попал дизайнер Артемий Лебедев. Ограничения коснулись таких компаний, как Ленпромтранспроект, Страховая бизнес группа и ГеоЗемСтрой, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Суздальцев осудил Зеленского за идею «превентивных санкций» против России
санкции украина суздальцев
Комментировать