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Ваше дело правое: в России состоялся митинг в поддержку народа и правительства Мали

Весь мир
Ваше дело правое: в России состоялся митинг в поддержку народа и правительства Мали
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 23 января. Неравнодушные жители России, а также студенты африканских вузов и стран Ближнего Востока провели митинг солидарности с народом и правительством Мали, которые оказались под санкциями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

По данным корреспондента Федерального агентства новостей, демонстрация состоялась в Санкт-Петербурге и сопровождалась лозунгами, звучащими в поддержку Бамако. Кроме того, участники принесли плакаты, на которых написали: «Мали, мы с тобой! Макрон, руки прочь», «Мали — братья, держитесь! Ваше дело правое», «В Африке нет больше колоний», «Мали — суверенная страна».

Ваше дело правое: в России состоялся митинг в поддержку народа и правительства Мали
Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

На заснеженных улицах Северной столицы пестрели национальные флаги иностранной республики. Таким образом митинг в РФ стал поддержкой массового шествия и митингов, которые прошли 14 и 22 января в Бамако и других крупных городах как внутри Мали, так и за его пределами.

Малийцы также поддерживают правительство переходного периода и осуждают бесчеловечные санкции, введенные ЭКОВАС с подачи Парижа. Наряду с призывами к поддержке президента и его окружения, африканцы выступили с лозунгами за сотрудничество с Москвой и призывом вывести иностранные военные контингенты с территории республики, в частности Франции.

Ваше дело правое: в России состоялся митинг в поддержку народа и правительства Мали
Федеральное агентство новостей /

Жители приносили плакаты «Спасибо Россия» (Merci la Russie) и сатирические карикатуры на президента бывшей метрополии Эммануэля Макрона.

Ранее ФАН сообщал, что в Санкт-Петербурге студенты провели интернациональный футбольный матч в знак солидарности с Мали.

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россия санкт-петербург африка митинг поддержка мали солидарность
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