СКР возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на мальчика в Подмосковье

Москва, 23 января. Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье за халатность по факту нападения собаки на четырехлетнего ребенка в Подмосковье. Об этом сообщили представители ведомства.

Четырехлетний мальчик попал в больницу из-за многочисленных укусов собаки в подмосковной Коломне. Несовершеннолетний был госпитализирован в челюстно-лицевое отделение детской больницы. Уточняется, что лица, ответственные за отлов собак в городе могут понести наказание, предусмотренное частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса России.

«Следственным отделом по Коломне по результатам доследственной проверки о причинении телесных повреждений ребенку в результате укуса собаки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность"», — сообщили в СКР.

Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин распорядился подготовить доклад о ходе следствия по делу о гибели семилетней школьницы, на которую напали бродячие собаки. Председатель ведомства также поручил выяснить причину, по которым игнорировалась проблема бездомных животных, пишет телеканал «360».