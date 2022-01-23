Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 23:27
23:24
Политика
Политолог Суздальцев осудил Зеленского за идею «превентивных санкций» против России
23:24
Общество
Neurology: прием кальция и витамина D поможет избавиться от головокружения
23:17
Весь мир
Ваше дело правое: в России состоялся митинг в поддержку народа и правительства Мали
23:03
Общество
Доктор Токарев: «Омикрон» не коснется некоторых народов России
22:59
Общество
СКР возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на мальчика в Подмосковье
22:59
Армия
TAGC вспомнил об удачном спасении американского пилота благодаря прочности МиГ-17
22:54
Происшествия
Житель Татарстана убил двух женщин и покончил с собой
22:51
Шоу-бизнес
Адвокат Добровинский рассказал о задержании подозреваемого в ограблении вдовы Градского
22:44
Политика
США намерены продолжать укрепление обороноспособности Украины
22:41
Происшествия
Кирпичная постройка вспыхнула во Фрунзенском районе Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

СКР возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на мальчика в Подмосковье

Общество
СКР возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на мальчика в Подмосковье
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Москва, 23 января. Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье за халатность по факту нападения собаки на четырехлетнего ребенка в Подмосковье. Об этом сообщили представители ведомства.

Четырехлетний мальчик попал в больницу из-за многочисленных укусов собаки в подмосковной Коломне. Несовершеннолетний был госпитализирован в челюстно-лицевое отделение детской больницы. Уточняется, что лица, ответственные за отлов собак в городе могут понести наказание, предусмотренное частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса России.

«Следственным отделом по Коломне по результатам доследственной проверки о причинении телесных повреждений ребенку в результате укуса собаки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность"», — сообщили в СКР.

Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин распорядился подготовить доклад о ходе следствия по делу о гибели семилетней школьницы, на которую напали бродячие собаки. Председатель ведомства также поручил выяснить причину, по которым игнорировалась проблема бездомных животных, пишет телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Общество / СКР возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на мальчика в Подмосковье
уголовное дело собака следком
Комментировать