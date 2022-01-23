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TAGC вспомнил об удачном спасении американского пилота благодаря прочности МиГ-17

Армия
TAGC вспомнил об удачном спасении американского пилота благодаря прочности МиГ-17
wikipedia.org  /  Алан Уилсон - Mikoyan MiG-17 Fresco '25 red'

Вашингтон, 23 января. Американский пилот, управлявший МиГ-17, смог выжить во время неудачного маневра во время авиашоу в Харрисоне более 31 года назад. О необычном случае вспомнил редактор портала The Aviation Geek Club (TAGC) Дарио Леоне.

Летчик, показывавший свое мастерство публике, решил выполнить одну из самых зрелищных и опасных фигур высшего пилотажа – «петлю Нестерова». Самолет уже завершал маневр, когда самолет неожиданно «чиркнул» хвостом землю. Несмотря на аварию, корпус МиГ-17 выдержал, а пилот не пострадал и смог благополучно сесть, передает «ПолитРоссия».

«Парень сделал широкий круг, выпустил шасси, приземлился, а затем вырулил по взлетной полосе, показав, что истребитель получил совсем незначительные повреждения», — отметил Леоне.

TAGC вспомнил об удачном спасении американского пилота благодаря прочности МиГ-17
wikipedia.org / Balon Greyjoy / CC0

Специалист Федерального управления гражданской авиации США и большой любитель фотосъемок в это время через объектив наблюдал за происходящим. Он успел запечатлеть момент касания земли самолетом, что является большой удачей.

«Такую фотографию можно сделать лишь раз в жизни, и она достойна награды», — заявил автор материала.

Обозреватель The National Interest Себастьен Роблин ранее рассказал о важной роли бронированного штурмовика Ил-2 в ходе Второй мировой войны. Корпус советского самолета мог выдержать даже попадание снаряда 20-миллиметровой пушки.

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сша самолет маневр миг-17
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