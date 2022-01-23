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Адвокат Добровинский рассказал о задержании подозреваемого в ограблении вдовы Градского

  /   Обновлено: 23 января 2022 22:51
Шоу-бизнес
Адвокат Добровинский рассказал о задержании подозреваемого в ограблении вдовы Градского
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 23 января. Предполагаемого грабителя вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко удалось задержать благодаря перемещениям смартфона. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.

Он пояснил, как сотрудники правоохранительных органов вычислили возможного преступника. Следователи обратили внимание на то, что напавшие на вдову грабители ездили от ЦКАД к дому Коташенко и обратно, передает «Телепрограмма».

«По всей видимости грабителей смогли отследить по движению мобильных телефонов, которые находились ближе к точке нападения на Марину, потом переехали к даче или на дачу, затем обратно», — заявил адвокат.

Трое вооруженных мужчин напали на вдову Градского и вынудили ее отдать 100 миллионов рублей. Женщина выполнила все требования налетчиков, так как те угрожали расправиться с ее детьми.

Правоохранительные органы ранее арестовали одного из подозреваемых в нападении на Марину Коташенко. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана Ромиз А.

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