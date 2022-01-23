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США намерены продолжать укрепление обороноспособности Украины

  /   Обновлено: 23 января 2022 22:44
Политика
США намерены продолжать укрепление обороноспособности Украины
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Вашингтон, 23 января. Соединенные Штаты будут одновременно продолжать вести диалог с Россией и укреплять военный потенциал Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

По его словам, Вашингтон намерен участвовать в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность укрепления коллективной безопасности. Госсекретарь также напомнил, что в прошлом году Украина получила беспрецедентную военную помощь от союзников.

«Так что мы одновременно продвигаемся по обоим направлениям и в любом случае будем готовы. Выбор за [президентом РФ] Владимиром Путиным», — сказал Блинкен.

Несколькими днями ранее состоялась встреча Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Американский дипломат выразил уверенность, что переговоры с Москвой по европейской безопасности будут продолжены.

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