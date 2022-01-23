Самолет рейса Москва — Петропавловск-Камчатский вынужденно сел в Нижневартовске

Нижневартовск, 23 января. Летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский самолет совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за плохого самочувствия пассажира. Инцидент произошел 23 января.

Речь идет о самолете Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот». Согласно предварительной информации, причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров на борту. В настоящее время уточняются подробности произошедшего.

В Ростове-на-Дону ранее не смог вылететь пассажирский самолет компании «Азимут», который должен был лететь в Нижний Новгород. Причиной этого стала неисправность системы кондиционирования на борту лайнера.