Шипачев и Гусев попали в окончательный состав сборной России на ОИ в Пекине

Москва, 23 января. Сборная России по хоккею назвала окончательный состав команды, которая будет выступать на Олимпиаде в Пекине. В список попали форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев и нападающий петербургского СКА Никита Гусев.

Полный список хоккеистов, которые отправятся в столицу Китая, был объявлен в эфире программы «Время» на Первом канале. В составе команды Алексея Жамнова трое голкиперов, восемь защитников и 14 нападающих.

Ворота команды будут защищать Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА). Среди защитников вызваны Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов. В качестве форвардов команде помогут Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба — «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Кирилл Семенов, Арсений Грицюк (оба — «Авангард»).

Кроме того, среди запасных заявлены Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Семен Чистяков («Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Станислав Галиев («Динамо» Москва), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Авангард»).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. На групповой стадии подопечные Жамнова встретятся со Швейцарией, Данией и Чехией.

В декабре издание ESPN опубликовало возможный состав сборной России по хоккею на ОИ. В список, который представили журналисты, помимо игроков НХЛ, вошел форвард «Динамо» Вадим Шипачев,оказавшийся в окончательном листе.