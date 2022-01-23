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Спикер Госдумы Володин предложил разработать меры поддержки частных приютов для животных

Происшествия
Спикер Госдумы Володин предложил разработать меры поддержки частных приютов для животных
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 23 января. Российских чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах, могут начать привлекать к ответственности. Соответствующую инициативу предложил председатель ГД, член Государственного Совета Вячеслав Володин.

Ранее жители Забайкалья решили начать самостоятельно отстреливать бездомных собак после того, как стая псов загрызла семилетнюю девочку. На фоне этого происшествия Володин предложил разработать соответствующие меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.

Так, он выступил за избавление российских приютов для животных от налога на землю. Помимо этого, отметил Володин, им необходимо приобретать корма, а также выделять специальные гранты. Полученные средства спикер Госдумы предложил использовать для строительства новых приютов, а также стерилизации собак.

Трагедия с семилетней девочкой произошла в забайкальском селе Домна в минувшую субботу. Стая бездомных собак загрызла ребенка, когда тот возвращался домой после занятий в музыкальной школе.

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собаки наказание ответственность приюты бездомные животные
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